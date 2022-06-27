طريقة عمل خبز البطاطا ببساطة.. صحي وقابل للتخزين والتصدير للخارج

يبحث كثير من المواطنين عن طريقة عمل خبز البطاطا، وذلك عقب أعلان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في مؤتمر صحفي، أمس، دراسة إمكانية خلط القمح على البطاطا لإنتاج رغيف الخبز وتوفير 10 ملايين طن قمح، عقب ارتفاع اسعار القمح عالميا، بسبب حرب روسيا وأوكرانيا.

طريقة عمل خبز البطاطا

عن طريقة عمل خبز البطاطا، يقول الدكتور عبد المنعم الجندي، وكيل محطة بحوث سخا التابعة لمركز البحوث الزراعية ورائد زراعة البطاطا في مصر وإنتاج الخبز منها: «إن طريقة إنتاج الخبز من البطاطا المخلوطة بالقمح بسيطة للغاية، ولا تعتمد على إمكانيات تكنولوجية عالية، ويمكن تحضيرها في المنزل بسهولة، أو في المخابز البلدية والعادية».

خطوات إنتاج خبز البطاطا

أوضح الجندي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن طريقة عمل خبز البطاطا، يعتمد آلية إنتاج تقوم على خطوات بسيطة:

- سلق البطاطا من صنف الجنداوي فقط، كونها خالية من المادة السكرية.

- خلطها مباشرة مع دقيق القمح بنسب متساوية.

- عجنها وتركها فترة حتى تتخمر.

- أخيرا وضعها في الفرن لتنضج.

أما على المستوى الأكبر، يشير إلى أنه يمكن لأصحاب المخابز عقب حصاد البطاطا وجمعها، غسلها جيدا، وسلقها وتعبئتها في أوزان مختلفة 20 أو 25 كجم، في عبوات مختلفة، لتنقل إلى الأفران مباشرة، أو مجمدة بالعبوات الخاصة بها.

مميزات العيش بالبطاطا

يؤكد رائد زراعة البطاطا، أنه يتم العجن والخبز بنفس الطرق العادية المتداولة، ليخرج رغيف خبز فائق الجودة، مستساغ ويسهل توفيره طوال العام، كما أنه يمكن إعداد كل ذلك آليا بكميات كبيرة جدا، وتوفيرها وتوزيعها على المخابز المختلفة في أي مكان، لافتا إلى رغيف البطاطا يتميز بكونه «أطرى» وأطول عمرا و«منفوش»، ويمكن عمل جميع القياسات والأختبارات عليه، وزد على ذلك مدة طول حفظة في الثلاجات، التي تزيد عن الخبز التقليدي.

يضيف الجندي، أن رغيف الخبز من البطاطا المخلوطة، يتميز عن غيره من الذي يتم تصنيعه من القمح الصافي، أو المخلوط بالذرة، ليس فقط بالتكلفة الأقل، لكنه يخدم صحة الانسان، إذ أنه من المعروف أن البطاطا بها نسبة عالية من فيتامين سي، ونسبة عالية من البروتين والكربوهيدرات.

ويشير إلى أنه مناسب جدا لمرضى السيلياك، ويبلغ عددهم في مصر 5 ملايين نسمة، وهم من يعانون من حساسية جلوتين القمح، ويتم ذلك بخلط دقيق البطاطا، مع مكونات أخرى لمرضى السيلياك، بدون قمح، ويمكن تصديره لكل الدول، نظرا لقيمته الغذائية العالية ورخص ثمنه.