شعبة المخابز بالغرف التجارية: إنتاج الخبز من البطاطا ما زال قيد التجربة

قال أسامة الرفاعي، عضو الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن فكرة إنتاج رغيف العيش من البطاطا ما زالت قيد التجربة، ولم يتم تطبيقها في أي محافظة حتى الآن، «لسه مفيش محافظة تم فيها تطبيق، والفكرة وليدة اليوم ولم يتم العمل عليها، وننتج 72 مليون رغيف يوميا».

الرفاعي: الخبز المصنع من البطاطا سيوفر على الدولة 10 ملايين طن قمح سنويا

وأضاف «الرفاعي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن التجارب التي جرت حتى الآن في إضافة البطاطا المجففة لرغيف الخبز قد أعلن وزير التموين أنه سيوفر على الدولة 10 ملايين طن من القمح سنويا.

الرفاعي: البرازيل تنتج رغيف خبز من البطاطا

واستطرد: «البرازيل بتنتج رغيف خبز من البطاطا، والوزارة هتستعين بتجارب الدول المشابهة لتطبيق ذلك، والاستعانة بخبرات تلك الدول أمر لا بد منه عن طريق الوزارة وأذرعها، والفكرة وليدة اليوم، ومش هنقدر نجزم بشكل تام تطبيق التجربة بالقريب العاجل».

وأوضح أنه وطبقا للتعداد السكاني فيختلف من دولة لأخرى، حيث إنه وفي البرازيل فيستهلك 5% من سكان الدولة الخبز، أما وفي مصر فيعتمد ما يقارب الـ90% من المواطنين عليه، «مش هقدر أطبق في عجالة تلك الفكرة، وبنعتمد حاليا على القمح في صناعة الخبز، وهنشوف مع وزارة التموين، وأي فكرة ستعود بالإيجاب على المواطن المصري ستسير فيها الدولة».

وأكد أن البطاطا هي البديل للقمح وحل لأزمة مصر في توفيره في ظل الأزمة العالمية، لافتًا إلى أنه يوجد في مصر ثلاث أصناف تصلح فقط لإنتاج الخبز وهي هجن البطاطا الجنداوي لانخفاض تركيز السكر بها وتميزها بأنها الأعلى في المادة الجافة، وهو ما يجعلها صالحة لإنتاج الخبز بمختلف أنواعه، حيث يمكن تجفيف البطاطا أو سلقها في إنتاج الخبز، وثبت بالتجربة أن طريقة السلق الأكثر توفيرًا والأقل هدرًا.