100 ألف جنيه أرباح تصنيع البلاط الأسمنتي من المخلفات

كشفت دراسة جدوى استرشادية لمشروع إنتاج البلاط من مخلفات مصانع الأسمنت، عن وصول الأرباح بنهاية العام الأول من بدء النشاط إلى 55 ألف جنيه، فيما تتضاعف الأرباح لتصل إلى 100 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

مبيعات البلاط الأسمنتي تصل إلى 760 ألف جنيه سنويا

وأضافت الدراسة، أنَّ حجم المبيعات السنوية المتوقع لمشروع تصنيع البلاط الأسمنتي يقدر بحوالي 530 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مع توقعات بوصول المبيعات إلى حوالي 760 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

تمويل 65% من تكاليف المشروع بقروض وتسهيلات ائتمانية

كما قدرت الدراسة الحكومية، أنَّ الاستثمارات الكلية لمشروع تصنيع البلاط الأسمنتي للسنوات الخمس الأولى، تصل إلى 225,3 ألف جنيه، فيما يمكن الحصول على قرض بنكي بضمان المشروع لتمويل 65% من التكاليف بفائدة متناقصة 5% في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة.

توفير فرص عمل لـ 6 أفراد

وبحسب جهاز تنمية المشروعات، فإنَّ المشروع يتميز بارتفاع العائد وقصر دورة الإنتاج التي لا تتجاوز شهر، كما يوفر فرص عمل لنحو 6 أفراد، كما يساهم في تقليل التلوث البيئي الناتج من أتربة مصانع الأسمنت عبر استخدامها في صناعة البلاط.

وأوصت الدراسة بضرورة اختيار موقع المشروع بالقرب من مصانع الأسمنت حتى يمكن ضخ الأتربة بمجموعة ضواغط عن طريق مواسير إلى موقع المشروع، ما يساهم في توفير مصاريف النقل، ويوفر وقاية للأماكن المحيطة بالمصنع من هذه الأتربة.

يتميز مشروع تصنيع البلاط الأسمنتي بمقاسات مختلفة، ما يعرف بالبلاط البلجيكي ببساطة الآلات والمعدات «مكبس هيدروليكي، وجلاية بلاط، وفورم التشكيل، وعدد يدوية، وتنكات الخلط، وألواح خشب، وجرادل سعة 20 لتر»، والخامات «رمل، وتراب أسمنت، وبودرة جير، وأسمنت أبيض، وبودرة عادية، وكسر الرخام البلجيكي».

وأكدت دراسة الجدوى أنَّ القدرة الشرائية للمستهلك بالنسبة للمنتج المعروض، جيدة، وهناك ارتفاع في الطلب على البلاط بالجملة من قبل قاعدة كبيرة من العملاء بالمحافظات، وانخفاض المعوقات التسويقية أو البيعية نظرا لتوافر مقومات صناعة البلاط من مخلفات مصانع الأسمنت محليا، من تكنولوجيا بسيطة وتوافر أيدي عاملة وخامات.

يتزامن مشروع إنتاج البلاط من مخلفات مصانع الأسمنت مع إنشاء الدولة مدن صناعية لجذب شباب الخريجين، ما يساهم في إعادة توزيع الزيادة السكانية على المناطق غير المزدحمة، بخلاف المدن الشهيرة بصناعة الأسمنت مثل حلوان وبني سويف وأسيوط، كما يساهم في التخلص من تقليل التلوث والغبار المتناثر وتجميعه من الهواء، من خلال جمعه وترسيبه بفلاتر خاصة.