هل سيحصل المواطنون على جرعة رابعة من لقاح كورونا؟.. «الصحة» تجيب

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الحصول على الجرعة الرابعة من لقاح كورونا أمرا لم يحسم بعد من منظمة الصحة العالمية، ونسعى حاليًا إلى التوسع للوصول إلى المستهدف من الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، إذ بلغ عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا في مصر أكثر من 3 ملايين ونصف، وعلى المواطنين ضرورة الاهتمام بالجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا وعدم تجاهلها.

الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجرعة الرابعة لا تهتم بها منظمة الصحة العالمية في التوقيت الحالي، لأنها تسعى إلى تأمين تطعيم المواطنين في جميع الدول، والوصول إلى نسبة تطعيم 70% على الأقل في كل دولة، وهناك توزيعا غير عادي للقاحات في بعض الدول، لذلك تسعي «الصحة العالمية» إلى تطعيم الفئات المستحقة من لقاحات كورونا للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

هل سيصبح لقاح كورونا موسميا؟

وأضاف «عبدالغفار» أن قرار أن يصبح لقاح كورونا موسميًا من عدمه حتى الآن لم يحسم، ولكن الاتجاهات تشير الى أنه سيصبح موسميًا خاصة في ظل التطورات التي تحدث للفيروس من فترة إلى أخرى، لافتًا إلى وجود توقعات بظهور متحورات جديدة من الفيروس، وشدة المتحورات من عدمها حتى الآن غير معلومة، وعلى المواطنين اتخاذ الحذر وضرورة الحصول على اللقاحات والتطعيمات لأنها الأداة الرئيسية للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس، وتعزيز مناعة الجسم ضد الفيروس ومتحوراته.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، أصدر قرارًا بالغاء صدور بيان كورونا الأسبوعس، نظرًا لانخفاض الإصابات الشديدة وارتفاع معدلات الشفاء على مستوى محافظات الجمهورية، معلنًا عن رغبة الدولة المصرية في الحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي، والحفاظ على المكتساب التي تم تحقيقها خلال الجائحة.