إصابة ابنة أسامة أنور عكاشة بفيروس كورونا

أعلنت نسرين ابنة الراحل أسامة أنور عكاشة، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها على فيس بوك.

وكتبت نسرين: «كورونا الحمد لله، أي حد كنت قريبة منه وحس بأي حاجة يلحق نفسه وبعتذر».

مسلسل راجعين يا هوى

وكانت نسرين ابنة أسامة أنور عكاشة، أعطت حقوق قصة والدها راجعين يا هوى للشركة المتحدة، وأخرجت القصة للنور في رمضان الماضي، في مسلسل تكون من 30 حلقة وحقق نجاحا كبيرا.

والمسلسل شارك في بطولته كل من خالد النبوي، هنا شيحة، نور اللبنانية، طارق عبدالعزيز، أنوشكا، وفاء عامر، إسلام جمال، جلا هشام، ريهام الشنواني، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، نور النبوي، شريف حافظ، سلمى أبو ضيف، آية سماحة، سلوى محمد علي، هناء الشوربجي، مصطفى غريب، كمال أبو رية، صبري فواز، منذر رياحنة، مصطفى حشيش، محمد الصاوي، مصطفى درويش، وظهر كل من لطفي لبيب وإنجي المقدم كضيوف شرف.

أهم أعمال أسامة أنور عكاشة

ودارت أحداث المسلسل حول بليغ الذي تتراكم عليه ديون طائلة في أوروبا، ويعود إلى وطنه لاستعادة حقه في الميراث، ولكن سرعان ما تتحول مهمته إلى مسعى للإصلاح بين أفراد عائلته.

وأسامة أنور عكاشة واحد من أهم مؤلفي مصر، وقدم الراحل عددا كبيرا من الأعمال الخالدة في تاريخ الفن المصري؛ وأبرزها: الشهد والدموع، ليالي الحلمية، الحب وأشياء أخرى، الراية البيضا، أنا وأنت وبابا في المشمش، أرابيسك، زيزينيا، ضمير أبلة حكمت، إمرأة من زمن الحب.