استشاري نفسي: على الآباء دعم أبنائهم بالكلام الإيجابي والاستماع لهم

قال الدكتور محمد أبو العزايم استشاري الطب النفسي، إن الآباء يحاولون طوال الوقت توفير كل الأشياء الطيبة لأبنائهم، إلا أن هذه الأشياء الطيبة تكون من وجهة نظر الآباء دون النظر للاحتياجات الفعلية للأبناء، وهناك اختلافًا بين الآباء والأبناء في الطباع والأفكار والهوايات.

ولفت استشاري الطب النفسي في حوار مع الإعلامية مي أنور في برنامج «العيلة» على راديو «نغم اف ام »، إلى ضرورة وجود لغة للحوار بين الآباء والأبناء، وسؤال الأبناء باستمرار عن إذا كانت مشاعر الآباء الطيبة ورغبتهم في تقديم كل الأشياء الجيدة لأبنائهم، تصل إليهم بالفعل، مشيرًا إلى أهمية الحديث المستمر مع الأبناء والاستماع لهم، والسماح لهم للتعبير عن أنفسهم.

تطلعات الآباء بتفوق أبنائهم المستمر لا يعبر عن واقع الحياة

وأوضح «أبو العزايم» أن الآباء يعبرون عن أنفسهم طوال الوقت فيما يخص أبنائهم، فيتحدثون دائمًا عن تطلعاتهم لتفوق أبنائهم في الدراسة والرياضة وتحقيق النجاح في كل المجالات، لافتًا إلى أن هذه التطلعات قد لا تعبر عن احتياجات الأبناء، إضافة أنها لا تعبر عن الحياة الحقيقية التي سيعيشها الأبناء بعد ذلك.

الدعم النفسي مهم للأبناء

وأشار استشاري الطب النفسي إلى حاجة الأبناء الدائمة إلى الدعم النفسي والكلام الإيجابي من الآباء، موضحًا أن الآباء أثناء قيامهم بواجبهم نحو أبنائهم بالصورة التي يرونها صحيحة، تجعلهم لا يدعمون أبنائهم بشكل صحيح، وقد لا يستخدمون الكلمات الصحيحة في نصيحتهم، وهو ما يفهمه الأبناء أنه انتقاد موجه لهم.