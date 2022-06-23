طبيب: المجتمع المتوازن يبدأ من اقتداء الأطفال بآبائهم بدلا من المشاهير

قال الدكتور محمد رفعت طبيب أطفال، إن العالم يتجه للعودة للبساطة والطبيعة في الأزياء وغيرها وهو أمر طبيعي ومتوقع ومنطقي، لافتًا إلى أن الأطفال قبل عصر «السوشيال ميديا» كانوا يتنزهون ويلعبون مع أقرانهم، ولكن ما يحدث الآن هو أمر غير طبيعي.

رضا الآباء بوجود قدوة غيرهم لأبنائهم أمر كارثي

وأضاف «رفعت» في حوار مع الإعلامية فاطمة مصطفى على راديو 9090، أنه من غير الطبيعي أن يكون النموذج الذي يقتدي به الأطفال أشخاصًا أخرين غير الآباء مثل مشاهير الإنترنت، واصفًا الأمر بأنه غير منطقي وغير طبيعي وغير إنساني، مشيرًا إلى أن قبول الآباء فكرة وجود أشخاص آخرين يقتدي بهم الطفل غيرهم هو أمر كارثي.

الغرس الصحيح من الآباء للأبناء في الصغر يمكنهم من مواجهة التحديات

وأوضح طبيب الأطفال أن الفطرة التي توجد داخل الآباء عقب إنجابهم الأبناء أن يتعلم أبناؤهم منهم كل الأشياء الصحيحة الإيجابية، لافتًا إلى أن حرص الآباء على تعليم صغارهم بأنفسهم في هذه المرحلة يرجع لمعرفتهم أن الأبناء في مرحلة لاحقة سوف تتدخل عوامل خارجية ستؤثر عليهم بالمشاركة معهم، مشيرًا إلى أنه كلما كان الأساس الذي وضعه الآباء داخل أبنائهم صحيحًا، وكلما كان تأثير الأب والأم قويًا على أبنائهم في هذه المرحلة كلما تمكن هذا الطفل من مواجهة التحديات الخارجية.

غياب وجود القدوة والنموذج

وحذر "رفعت" الآباء من ترك دورهم تجاه أبنائهم لأشخاص آخرين، مشددًا على ضرورة وجود النموذج الذي يقتدي به الأبناء من داخل الأسرة، موضحًا أهمية أن تقوم الأم بهذا الدور مع ابنتها، وأن يقوم الأب بهذا الدور مع ابنه، لافتًا إلى أنه سابقًا كانت تميل البنات لاختيار شريك حياتها أقرب شبهًا في صفاته من والدها، وكذلك الابن الذي كان يرغب في أن تكون صفات شريكته أقرب لصفات والدته أو أخته.

مجتمع متوازن

وشدد طبيب الأطفال على دور المجتمع إضافة لدور الأفراد في عودة هذا الدور للأسرة مرة أخرى، ليس للحصول على مجتمع مثالي إنما للوصول إلى مجتمع متوازن، لافتًا إلى ضرورة وعي الآباء بأنهم مُثُل عُليا بالنسبة لأبنائهم، سواء في أعمالهم وحياتهم وملابسهم وأفكارهم أو علاقاتهم بالآخرين، كذلك الأمر بالنسبة للمدرسين بالمدارس والمدربين في الأندية، إضافة لرموز المجتمع من رياضيين وفنانين.