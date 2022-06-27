أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته ملك الـ20: كل سنة وأنتِ حبيبتي

احتفل الفنان أحمد زاهر بعيد ميلاد ابنته الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر الـ20 من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

أحمد زاهر يهنئ ابنته بعيد ميلادها

ونشر أحمد زاهر العديد من الصور التي تجمعه بابنته ملك في مراحل عمرها المختلفة، وعلق عليها قائلًا: «مش مصدق والله إن الأيام جريت بسرعة كدة، بقى البنوتة الصغيرة ديه بقى عندها 20 سنة الله أكبر».

كما هنأها بعيد ميلادها قائلًا: «كل سنة وأنتِ حبيبتي وبنتي وصاحبتي وكل حاجة ليا.. ربنا يخليكي ليا يا روح قلبي يا ملوكة يا قمر.. بحبك أوي».

ملك أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلادها

كما احتفلت ملك زاهر بعيد ميلادها من خلال نشر صورة لها عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «الحقيقة اتصدمت بالمعنى الحرفي، إزاي مرت كل السنين ديه بسرعة كدة وفي غمضة عين؟، الأمر مختلف جدًا السنة ديه، أشعر بالتقدم في العمر، وده شيء مخيف جدًا، ولكن ما يطمئن هو وجود العائلة والأصدقاء المذهلين الذين يمكنني الاعتماد عليهم دائمًا ولا أخاف أبدًا».

واختتمت كلامها قائلة «الحمدلله أنا محظوظة، وأتمنى أن يكون هذا العام أفضل مما مضى، وأتمنى أن يكون لي تأثيرًا جيدًا على كل من حولي، وألا أترك الزمن يغير الأمور الجيدة التي بداخلي».

آخر أعمال ملك أحمد زاهر

يذكر أن آخر أعمال ملك أحمد زاهر مشاركتها مع والدها في فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «فارس» والذي عرض في دور العرض السينمائية خلال الأسابيع الماضية قبل سحبه من السينمات بسبب ضعف إيراداته.

يقوم ببطولة الفيلم كل من: أحمد زاهر وإيمان العاصي وحسين فهمي وأحمد صفوت واللبنانية باميلا كيك، وغيرهم من الفنانين، والفيلم تأليف حسام موسى، ومن وإخراج سامح عبد العزيز.