ملك أحمد زاهر عن وصولها إلى سن الـ20: أشعر بالتقدم في العمر «صور»

تحتفل الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، بعيد ميلادها الـ20، وذلك من خلال نشر مجموعة صور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، معلقة عليها بتساؤل: «20 سنة امتى؟ وفين؟».

ملك أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة مميزة

وظهرت ملك أحمد زاهر، بإطلالة صيفية متميزة للغاية، بارتدائها فستانًا باللون الزهري، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، وعلقت على وصولها لسن الـ20 عبر حسابها بـ«انستجرام»، بقولها: «الحقيقة اتصدمت بالمعنى الحرفي، إزاي مرت كل السنين ده بسرعة كده وفي غمضة عين؟».

ملك زاهر عن وصولها لسن الـ 20: مش عارفة كبرت إزاي وامتى؟

واستطردت بقولها: «الأمر مختلف جدًا السنة دي، أشعر بالتقدم في العمر، وده شئ مخيف جدًا، ولكن ما يطمئن هو وجود العائلة والأصدقاء المذهلين الذين يمكنني الاعتماد عليهم دائمًا ولا أخاف أبدًا على الإطلاق».

وتابعت نجلة أحمد زاهر بقولها: «الحمدلله أنا محظوظة، وأتمنى أن يكون هذا العام أفضل مما مضى، وأتمنى أن يكون لي تأثيرًا جيدًا على كل من حولي، وألا أترك الزمن يغير الأمور الجيدة التي بداخلي».

وشاركت مؤخرًا في فيلم فارس، أمام والدها الفنان أحمد زاهر، وحسين فهمي، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، وعابد عناني، وأحمد صفوت، تأليف حسام موسى، إخراج رؤوف عبد العزيز.