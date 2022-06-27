التربية والتعليم تعلن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022 لجميع التخصصات «زراعي - صناعي - تجاري- فندقي»، بنظاميها «ثلاث وخمس سنوات»، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

نتيجة الدبلومات الفنية.. الكنترولات تنتهي من التصحيح

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن كنترولات الدبلومات الفنية انتهت من أعمال تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2022، ورصد الدرجات، وبدأت عملية تجميع نتائج الطلاب لتحديد أوائل الدبلومات في كل تخصص، وتجهيز قائمة، وعرضها على وزير التربية والتعليم استعدادا لاعتمادها رسميا.

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية.. أول الأسبوع المقبل

وأضاف المصدر، أنه من المقرر أن يتم اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم أول الأسبوع المقبل وإعلانها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع التخصصات الفنية «الزراعي - التجاري- الفندقي- الصناعي»، للنظامين «ثلاث وخمس سنوات»، كما هو معتاد بالاسم ورقم الجلوس.

وأشار المصدر، إلى إعلان رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها مباشرة، حتى يستطيع الطلاب الحصول على نتائج الدور الأول بسهولة.

بدء امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني.. 30 يوليو

وعن امتحانات الدور الثاني، قال المصدر، إن امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية 2022 لجميع النوعيات تبدأ 30 يوليو 2022، لافتاً إلى إعلان جداول الامتحانات خلال الأيام المقبلة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان سابق، إن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول للعام الدراسي الحالي، 830 ألفًا و753 طالب وطالبة «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج»، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، وبلغ عدد لجان سير الامتحان 3080 لجنة امتحانية.