موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022.. «زراعي وتجاري وفندقي وصناعي»

يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب الدبلومات الفنية، عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022، لجميع التخصصات «زراعي- صناعي- تجاري- فندقي» وبنظاميها الخمس والثلاث سنوات، وموعد إعلان النتائج من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وذلك عبر محركات البحث المختلفة.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022.. أول أسبوع من يوليو

وكشف محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022، مؤكدا أنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 للدبلومات «زراعي وتجاري وفندقي وصناعي»، أول أسبوع في يوليو المقبل.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، في تصريحات له، أن أعمال التصحيح في الكنترولات تتم بانتظام وبدقة، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد أوائل الدبلومات الفنية والنتيجة أول يوليو وإعلانها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

التعليم: الامتحانات مرت بدون مشاكل

وأكد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن امتحانات الدبلومات الفنية سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات أو معوقات تؤشر على الامتحانات، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية تواصلت مع غرف المديريات التعليمية للاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأشار مجاهد، إلى أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات، بالإضافة إلى توفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، بلغ 830 ألفًا و753 طالبا بجميع النوعيات «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج»، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأضافت الوزارة، بلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، بينما بلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام نحو 3080 لجنة امتحانية.