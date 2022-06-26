عاجل.. مصدر لـ«الوطن»: نتيجة الدبلومات الفنية 2022 أول الأسبوع المقبل

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2022 لجميع التخصصات «زراعي - صناعي- تجاري- فندقي»، مشيراً إلي أن أعمال التصحيح تمت بدقة، وتم تصحيح كافة الاجابات المكتوبة في أوراق الاجابة، لإعطاء كل طالب حقه كاملا.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022.. الانتهاء من التصحيح

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يجري الآن رصد الدرجات وبدء تجميع نتائج طلاب، استعداداً لتجهيز قائمة اوائل الدبلومات الفنية 2022، وعرضها على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم استعدادا لاعتمادها رسميا.

ولفت المصدر إلى أنه من المقرر إعلان النتيجة أول الأسبوع المقبل بعد اعتمادها رسمياً من وزير التربية والتعليم، لافتاً إلي أنه سيجري إعلان النتيجة علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني كما هو معتاد.

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية أول الأسبوع المقبل

وأشار المصدر إلى أنه يستطيع الطلاب الاستعلام علي نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس من علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بعد اعتمادها من وزير التعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الدبلومات الفنية 2022 سارت بانضباط دون رصد أي مشكلات أو معوقات تعوق العملية الامتحانية، لافتاً إلي أنه تم رصد جميع الحالات الغش الالكترونية باللجان الامتحانية وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الطلاب الذين قاموا بتصوير أو نشر اسئلة امتحانات علي جروبات الغش وتطبيق عقوبات صارمة عليهم وفقاً لقانون مكافحة الغش.

وأضافت وزارة التعليم، أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين المشاركين في الامتحانات، وتم تذليل جميع العقبات وحل المشكلات.