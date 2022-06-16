نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم.. متاحة بهذا التوقيت

متى ستكون نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم؟.. يبحث الطلاب وأولياء الأمور بهذه العبارة عن موعد إتاحة النتيجة، وهل جرى الانتهاء من تصحيح الامتحانات التي عقدت ورقيا في المدارس داخل اللجان.

وبشأن ذلك، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم ستكون متاحة اعتبارا من الأسبوع الأول في شهر يوليو المقبل، بعد اعتمادها رسميا من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس والاسم

تتيح وزارة التربية والتعليم، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم، عقب الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب، واعتمادها رسميا.

نتيجة الدبلومات الفنية تشمل أكثر من نوعية تعليم

تشمل نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم نوعيات التعليم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعلى أساسها يجرى التنسيق للمرحلة الأعلى في الجامعات خاصة الجامعات التكنولوجية التي تشمل العديد من التخصصات التي تؤهل الطالب لسوق العمل.

أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2022

تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم شاملة للأوائل في مختلف نوعيات التعليم على مستوى الجمهورية.

أعداد طلاب الدبلومات الفنية 2022

طبقاً للدكتور محمد مجاهد، إن أعداد طلاب التعليم الفني، تزيد سنويا ما يقرب من 100 ألف طالب في الدبلومات، موضحاً لـ«الوطن»، أن أعداد طلاب الدبلومات الفنية حالياً يصل إلى 800 ألف طالب وطالبة، لافتاً إلى أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات ولم ترصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب.