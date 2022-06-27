حبس شقيقين في واقعة مصرع شاب بسكتة قلبية وإصابة والدته بخرطوش بقليوب

أمرت جهات التحقيق بمركز قليوب في محافظة القليوبية بحبس المتهمين في واقعة مصرع شاب بسكته قلبية، وإصابة والدته وشخص آخر بخرطوش، في مشاجرة خلال تدخله للدفاع عنها، إثر مشاجرة بمنطقة سيدي عبدالرحمن، بدائرة قسم شرطة قليوب، وحرر محضر بالواقعة.

وطلبت النيابة سماع اقوال شهود الواقعة، وتحريات المباحث حولها، واستعجال تقرير الطب الشرعي في وفاة المجني عليه.

ضبط المتهمين في مشاجرة قليوب

وكانت أجهزة الامن بالقليوبية نجحت في ضبط المتهمين في الواقعة، والمعروفة باسم «مشاجرة سيدي عبد الرحمن»، فيما قررت جهات التحقيق التصريح بدفن جثة شاب عقب انتهاء مناظرة الطب الشرعي، وطلبت تحريات مباحث القسم حول الواقعة، والاستعلام عن حالة المصابين.

تفاصيل مصرع شاب بقليوب

وأكد شهود عيان فى الواقعة، أن المتهمين شقيقين، وهما جيران للمجني عليه والمصابين، وهربا بعد الحادث، حيث حدثت مشادة كلامية بين شقيق المجني عليه وأحد المتهمين تطورت إلى مشاجرة، ولدى تدخل المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد إصابته بسكتة قلبية.

وأضاف شهود العيان، أن شقيق المتهم الأول أطلق عدة أعيرة نارية وأصاب والدة المجني عليه في قدمها، كما أصاب شخصا آخرا أثناء تدخله للدفاع عن المجني عليها، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما فر المتهمان هاربين من مكان الحادث.

طفل جديد للمجني عليه بعد وفاته

وأكد جيران المجنى عليه، أن المتوفى شاب متزوج ولديه طفلة تدعى «آيسل»، وأن زوجته حامل في طفلهما الثاني الذي وضعته أمس بالتزامن مع دفن جثمان المجني عليه، واطلقوا عليه اسم «كريم» وهو اسم شهرة والده المجني عليه طاهر مرعي الشهير، ووالدته كانت مريضة سكر، وإصابتها بالخرطوش في قدميها سيؤدي إلى بتر ساقها، نظرا لأنها سيدة كبيرة في السن، كما أن والد المجنى عليه مريض وملازم الفراش لإصابته بجلطة.

وطالب الجيران، بضرورة القصاص من المتهميّن اللذين هربا من مكان الواقعة فور ارتكاب الجريمة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة قليوب، يفيد حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة سيدى عبد الرحمن بقليوب البلد، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة شاب يدعى «طاهر مرعي»، إثر أزمة قلبية فى مكان الحادث.

وأضافت التحريات، أن مرتكبى الواقعة شقيقين وهما جيران المجنى عليه، وأطلقا عددا من الأعيرة النارية على المجنى عليه وأسرته، وأصيبت والدته بطلق ناري في القدم وأصيب أحد الجيران، ونُقلت الجثة إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم.