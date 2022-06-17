تنظيم ندوات توعية عن أثر الزيادة السكانية على التغيرات المناخية بأسيوط

ولفت محافظ أسيوط إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام عمل الوحدة وتنفيذ المبادرات والفعاليات المختلفة لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الشأن، خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للسيطرة على الزيادة السكانية غير المبررة والتي تتسبب في التهام جزء كبير من جهود التنمية، وتتسبب في العديد من المعوقات في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

ندوات توعية عن أثر الزيادة السكانية

وأشار محافظ أسيوط إلى تنظيم وحدة السكان للقاءات وندوات توعية عن أثر الزيادة السكانية على التغيرات المناخية ضمن مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ» بشرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر القادم.

وفي هذا الإطار، نظمت وحدة السكان بمحافظة أسيوط ندوات توعية ولقاءات مباشرة وفيديوهات عبر صفحات التواصل الاجتماعي لتوصيل الرسائل للمواطنين، عن أثر الزيادة السكانية على التغيرات المناخية بناء على خطة تنفيذية لتنفيذ الأنشطة بـ13 مجلس مدينة و55 وحدة محلية قروية بكافة مراكز المحافظة، وبدعم رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومنسقي السكان بالوحدات وبالتنسيق، ومتابعة المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ والمشرف على وحدة السكان، وذلك في ضوء التجهيزات الجارية لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم الإطارية لتغير المناخ في شهر نوفمبر 2022.

مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ

وأوضح فتحي صلاح عامر، مدير وحدة السكان بالمحافظة، أن وحدة السكان بمحافظة أسيوط تشارك بالمنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ» لتعريف المجتمع بالمبادرة الوطنية وزيادة الوعي بقضايا تغير المناخ وأثره على شرائح المجتمع المختلفة، تفعيلاً للأنشطة التي تنفذها الوحدة ضمن مشروع «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية»، بإشراف الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع الشركات والجهات المعنية المختلفة.

وأضاف «صلاح»، أن الخطة التنفيذية الشهرية بها أنشطة متعددة، مثل الندوات التوعوية وطرق الأبواب والعروض القصيرة والرسومات التعبيرية لتوصيل الرسالة عن أضرار التلوث البيئي حسب طبيعية المجمتعات، لافتا إلى أن الفعاليات مستمرة حتى انعقاد المؤتمر الـ27، مشيراً إلى الاهتمام الذي يوليه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بالزيادة السكانية وما يتعلق بها من قضايا تؤثر على المجتمع وجهود التنمية المبذولة من الدولة.

جمعية الطفولة والتنمية في أسيوط

وأضافت نسمات القوصي، المدير التنفيذي لجمعية الطفولة والتنمية بأسيوط والمسئولة عن المنصة المحلية بمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ»، أنه جرى بدء تنظيم عدد من الأنشطة المتنوعة منذ 5 يونيو الجاري، بالتنسيق مع الجهات الشريكة بالمنصة المحلية وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الذي يأتي تحت شعار «لانملك سوى أرض واحدة»، للتوعية ونقل الممارسات الصحيحة وتغيير الثقافات عن أثر الأضرار بالبيئة، وستستمر الاحتفالات حتى نهاية الشهر.

كما أوضحت أن الدور الأساسي لتلك الندوات التوعوية، هو حشد الجهود نحو الاستعداد الأمثل للمؤتمر، ونقل الرسائل لتغيير الثقافة عن أثر الزيادة السكانية على البيئة وما يسببه من زيادة المخلفات الشخصية والصناعية والبيئية، وما يشكله من أخطار صحية وبيئية على المجتمع وأفراده.