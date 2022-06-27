افتتاح مؤتمر «سياسة واقتصاد القاهرة» تحت عنوان «الدولة المصرية الجديدة»

نظمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة مؤتمرها السنوي الذي يمتد في الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري، بعنوان «الدولة المصرية الجديدة والتنمية المستدامة - الفرص والتحديات».

وانطلق المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة و الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وسيناقش مجموعة من المحاور الاستراتيجية المهمة ومنها، «الإصلاح المؤسسي والاستثمار في البشر كركائز للدولة الجديدة» وكذلك «التحول الهيكلي المعاصر ودوره في التنمية المستدامة للدولة المصرية»، و«تمكين الشباب في الدولة الجديدة» و«التغيرات المناخية والتنمية المستدامة»، و«الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدولة المصرية».

ذلك بحضور لفيف من الخبراء والمسؤولين على مدار جلسات المؤتمر، ومنهم السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، الأستاذة الدكتورة سميحة فوزي وزير التجارة والصناعة الأسبق، والأستاذ الدكتورعلي الدين هلال وزير الشباب الأسبق، الأستاذ الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، وأحمد المسلماني مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، الأستاذ الدكتور أحمد يوسف مدير معهد البحوث والدراسات العربية سابقًا.

وستشهد فعاليات المؤتمر الذى تنظمه الكلية بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من الجهات الراعية، إقامة 7 جلسات و3 موائد مستديرة، بمشاركة لفيف من الوزراء والبرلمانيين والشخصيات العامة ورجال الدولة، من بينهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 ورائد المناخ للرئاسة المصرية، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ومحمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والسيدة ليزلي ريد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.