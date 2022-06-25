عبدالغفار: 80% من الأبحاث العلمية المنشورة في مصر مؤخرا عن التغير المناخي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن يجرى تنظيم يوم مع اللجنة العليا للتغيرات المناخية بشكل دوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن الوزارة تنسق لليوم العلمي للتغيرات المناخية بالتنسيق مع وزارتي البيئة والخارجية.

80% من الأبحاث المنشورة في مصر

وأوضح «عبدالغفار» في تصريحات تلفزيونية، أن الوزارة تستعد منذ 6 أشهر من خلال مركز التميز في المركز القومي للبحوث وتحالف الجامعات المصرية والعربية والأفريقية لتقديم أوراق عمل أو من خلال الأبحاث العلمية، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات ناقش اليوم أن أكثر من 80% من الأبحاث المنشورة في مصر في العام الأخير معنية بالتغيرات المناخية بما يؤكد أن مصر من الدول الكبيرة المعنية بالنشر العلمي في هذا المجال.

ملف الصحة أيضا سيناقش يوم كامل عن التغيرات المناخية

وأشار «عبد الغفار» إلى أن اكاديمية البحث العلمي وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تقدمتا بالعديد من المبادرات التي تشجع الباحثين على الإبداع والابتكار في مجال التغيرات المناخية، لافتا إلى أن ملف الصحة أيضا سيناقش يوم كامل عن التغيرات المناخية علاقتها بالصحة خاصة وان هناك العديد من الامراض التي تنتقل من خلال التغيرات المناخية مثل ارتفاع درجة الحرارة او الانبعاثات الكربونية أو تلوث البيئة.

علاقات وثيقة بين صحة الانسان والنبات والحيوان

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك علاقات وثيقة بين صحة الانسان والنبات والحيوان والبيئة المحيطة بهم، لافتا إلى ان مصر تتابع من خلال هيئة الطب الوقائي وتنشر الوعي عن أي من اعراض جدري القرود من خلال كواشف بالمتابعة مع الحجر الصحي البيطري.