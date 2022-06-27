صاحب مشروع أثاث: تدخل الدولة بتسويق المنتجات خارجيا أنقذني من التوقف

قال محمود بغدادي صاحب مشروع أثاث، إنه بدأ مشروعه من 16 عام برأس مال شخصي، وعندما بدأ المشروع في النجاح لجأ إلى هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والتي أتاحت لهم المشاركة بالمعارض الدولية.

من معارض الإقليم لمعرض القاهرة وصولًا للمعارض الدولية

وأضاف «بغدادي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8الصبح» على شاشة «dmc»، أنه من خلال المشاركة بمعرض خاص بالدولة لتنمية الحرفيين بمدينة الأقصر 2010، استطاع التعرف على المشاركين من القاهرة، والذين وفروا له فرصة المشاركة مرة أخرى بمعرض القاهرة الخاص بالصندوق الاجتماعي آنذاك، والذي عرف فيما بعد باسم تنمية المشروعات الصغيرة.

معرض البحرين وترويج المنتجات المصرية بالخارج

وأوضح صاحب مشروع الأثاث أن مشاركته بمعرض القاهرة رشحته عن طريق رئيس المعرض، للمشاركة بمعرض بالبحرين، لافتًا إلى أنها كانت المرة الأولى لترويج المنتجات المصرية ذات الطابع التراثي المصري بالخارج.

مساعدة الدولة لتسويق منتجات المشروع بالخارج ساهمت في إنعاشه

وتابع بغدادي أن المشكلة الأولى التي واجهته في بداية مشروعه هي عدم قدرته على التسويق رغم غزارة الإنتاج، وهو ما كان يهدد مشروعه بالتوقف، موضحًا أن مشاركته بمعارض الدولة في الخارج كانت بداية لتسويق كبير لمنتاجاته وإنعاشا للمشروع، حيث حقق مبيعات خارجية كبيرة.

توفير الأيدي العاملة المباشرة وغير المباشرة

ولفت صاحب مشروع الأثاث إلى أن الأيدي العاملة الدائمة بالمشروع 40 فردا، موضحًا أن هناك أكثر من 15 فرد يساهمون في العمل من الخارج في المراحل الأولى للتصنيع.