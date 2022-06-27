للترويج للمنتجات المصرية.. اتحاد المستثمرين يستعد لإطلاق منصة تسويق إلكترونية

يستعد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، خلال أيام قليلة، لبدء الإجراءات النهائية، لتنفيذ مشروع المنصة الإلكترونية الدولية للترويج للمنتجات المصرية، محليا ودوليا بمختلف اللغات.

قال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام لجمعية مستثمرى أكتوبر، بأن ذلك يأتى فى إطار بروتوكول تم توقيعه مع إحدى شركات البرمجيات لتنفيذ المشروع، بهدف مواكبة المستجدات العالمية فى التحول الرقمى، إذ كان لزاما على الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، تدشين موقع إلكتروني رسمي للاتحاد، ومنصة إلكترونية لترويج وبيع المنتج المصرى.

فتح أفاق تسويقية أوسع للمنتجين

أشاد أمين عام جمعية مستثمرى أكتوبر، بالدور الذى يقوم به الدكتور أسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد والمشرف العام على المنصة الإلكترونية، من أجل تحقيق التكامل التجارى والصناعى بين المصانع وبعضها، وكذلك استيعاب القدرات الإنتاجية الفائضة لدى العديد من المصانع، وفتح أفاق تسويقية أوسع للمنتجين.

إنشاء قاعدة بيانات مُدققة لجميع المصانع

أوضح خميس، أن البداية ستكون من بوابة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، التى تُجهز الآن، للاستفادة من الإجازة الصيفية المقبلة، بتدريب طلاب جامعات: 6 أكتوبر - جامعة مصر - جامعة الأهرام الكندية، فى إنشاء قاعدة بيانات مُدققة لجميع مصانع المدينة وكل الشركات والمؤسسات التجارية، بحيث تكون المنصة دليل شامل لجميع المنتجات المصرية، بمختلف القطاعات، لسهولة الحصول عليها من مصادرها، بخدمات التوصيل داخل مصر وخارجها.

ومن المقرر إنشاء مواقع إلكترونية لجميع المصانع التابعة للاتحاد، وربطها بالمنصة، للمساهمة في تواصل المصانع ببعضها البعض، وعرض منتجاتها وخدماتها، لتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.