تدشين منصة إلكترونية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في الفيوم

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أنّ الدولة المصرية تضع نصب عينيها الاهتمام بذوي الإعاقة، وتوفير الخدمات الملائمة لهم من خلال المنصات الإلكترونية التي تعدها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تيسيرًا على تلك الفئة المهمة من المجتمع، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوفير الدورات التدريبية لهم للاعتماد على أنفسهم في ممارسة شؤونهم الحياتية، وحصولهم على فرص العمل المناسبة.

ولفت وزير الإتصالات إلى أنّ مركز الإبداع والتطوير للتكنولوجيات المساعدة يدعم الشركات التي تنتج برامج تدريبية لذوي الإعاقة، سواء بصرية وسمعية وحركية وتخاطبية وذهنية.

تدشين الشبكة القومية لذوي الإعاقة

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، للشبكة القومية لخدمات ذوي الإعاقة من أجل التوظيف، بالتنسيق بين وزارتي الاتصالات والتضامن الاجتماعي، وعدد من الجهات ذات الصلة، بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومي للاتصالات، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والمهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

الفيوم أولى المحافظات

وجرى تدشين الشبكة القومية لخدمات الأشخاص من ذوي الإعاقة، في الفيوم كأول محافظة على مستوى الجمهورية، وتستهدف توفير منصة إلكترونية لتسجيل بيانات ذوي الإعاقة لتوفير وظائف لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير الدورات التدريبية لهم تبعاً لظروفهم الحياتية، في إطار تكاتف جهود الدولة، واهتمام وزارة الإتصالات بذوي الإعاقة.

الشبكة تعمل بالذكاء الاصطناعي

وتعمل الشبكة من خلال الذكاء الاصطناعي، عبر ما تم تسجيله من بيانات لكل شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة على منصة الشبكة من خلال الموقع www.npd_Egypt.net

الدولة تدعم الشركات الناشئة

وأضاف أنّ الدولة تدعم الشركات الناشئة، لمساعدة الشباب الجادين لريادة الأعمال، من خلال تيسير الإجراءات، والتعامل من خلال الرقمنة الحديثة، مشيرًا إلى أنه سيجري الإعلان قريبًا عن تلك الإجراءات، كما تعمل وزارة الاتصالات بمضاعفة عدد أبراج المحمول خلال عام 2022 مقارنة بعام 2020، لتحسين مستوى الخدمة واستخدام خاصية الأطياف الترددية بشبكات المحمول بقيمة ملياري دولار.

حياة كريمة تستهدف 58 مليون مواطن

وأوضح وزير الإتصالات، أنّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تستهدف 58 مليون مواطن في القرى خلال مرحلتها الأولى، بدايةً من مشروعات البنية التحتية بتنفيذ مشروعات لتكنولوجيا الإتصالات والإنترنت، إضافة لمحور تطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، منها 109 مكاتب بالفيوم، بتطويرها شكلًا ونوعًا، ورفع كفاءة شبكات الإنترنت، بإقامة 500 برج محمول بقرى الفيوم خلال المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

مد خطوط الألياف الضوئية للمدارس

وكشف وزير الاتصالات، أنّ الوزارة تعمل على مد خطوط الألياف الضوئية للمدارس ومنازل المواطنين في القرى التي تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لافتًا إلى أنه جرى توصيل الخدمات لعدد 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية حتى عام 2018، وتعمل الوزارة على تحسين الخدمة من خلال مشروعات المبادرة الرئاسية.

استثمار طاقة ذوي الاحتياجات

ومن جهته، أوضح محافظ الفيوم، أنّ المحافظة لا تدخر جهداً في الوقوف بجانب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعمل على استثمار طاقاتهم وقدراتهم بما يتناسب ومؤهلاتهم العلمية وظروفهم المعيشية، لافتاً إلى أنّ مديرية الشباب والرياضة بالفيوم تعمل جاهدة للانتهاء من الأعمال الإنشائية لنادى متحدي الإعاقة بمنطقة هوارة التابعة لمركز الفيوم، بالتنسيق مع إحدى شركات الاستثمار الرياضي.

محافظ الفيوم يشيد بمنصة ذوي الاحتياجات

وأشاد محافظ الفيوم، بالمنصة التي أعدتها وزارة الاتصالات لذوي الاحتياجات الخاصة، ممثلة في الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والتضامن الاجتماعي، والجهات ذات الصلة.

فيلم تسجيلي عن الشبكة

وخلال تدشين الشبكة جرى عرض فيلم تسجيلي يتضمن الخدمات التي تقدمها الشبكة وخصائصها، كما تم توقيع بروتوكول تعاون على هامش فعاليات التدشين بين محافظة الفيوم ووزارة الاتصالات، لتوفير التدريب اللازم وتوفير فرص العمل لذوي الإعاقة.