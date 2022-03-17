وزير التعليم يعلن توفير منصة إلكترونية جديدة لطلاب «رابعة ابتدائي»

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لأول مرة في مصر والوطن العربي وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع Discovery Education يقدمان برنامجًا متكاملًا للصف الرابع الابتدائي وهو الـ«Techbook»، مؤكداً أنه تجربة تعلم مميزة هدفها أن نقدم للعالم جيلًا مميزًا قادرًا في الصف الرابع الإبتدائي أن يتعلم من مصادر مختلفة، ويستخدم التكنولوجيا، ويفكر ويحلل.

تلميذ يقود رحلة تعلمه

وأضاف «شوقي» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، أن التطبيق يعمل على خدمة تلميذ يقود رحلة تعلمه ويطبق دراسته في حياته العملية، مؤكدًا أن هذه التجربة ستتحقق بدعم من معلم مؤمن بالتغيير، متيقن من أهمية تطوير التعليم.

توافر مادي العلوم والرياضيات على المنصكة الإلكترونية

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كتب مادتي العلوم والرياضيات لطلاب الصف الرابع الابتدائي متوفرة إلكترونيا عبر المنصة، مشددًا على الطلاب بضرورة الاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتي تساعد على فهم مخرجات التعلم.

تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وفي سياق منفصل، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني، موضحا أنها 15 سؤالاً لكل مادة، وتُحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة، والأسئلة تقتصر على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، مشددًا على أن الامتحانات تبدأ اعتبارًا من 2 إبريل المقبل حتى 6 من نفس الشهر.

وشدد «شوقي» على أن موجهي المواد الدراسية بكل إدارة تعليمية هم من يضعون الأسئلة، ويختارونها من بنك الأسئلة، وفي نهاية الفصل الدراسي الثاني تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر لـ«الوطن» بالمديريات التعليمية، أنه يجري حاليًا الاستعداد للامتحانات بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، وتحقيق الوزن النسبي والمواصفات الفنية في أسئلة الامتحانات، وفق تعليمات وزارة التربية التعليم.