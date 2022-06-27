حذف 72 شخصا من البطاقات التموينية لتعديهم على الأراضي الزراعية بالمنوفية

حذفت محافظة المنوفية 72 مواطنا من البطاقات التموينية، لثبوت تعديهم على الأراضي الزراعية، وارتكاب مخالفات بناء، وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية بالحفاظ علي الرقعة الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد.

وأشارت المحافظة في بيان لها، أن ذلك يأتي تنفيذا للتوجيهات الصادرة بضرورة الإستمرا في إزالة أي مخالفات بناء على الأراضي الزراعية التي جرى حصرها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وإيقاف حصول المخالفين على الدعم التمويني وكل المزايا والمنح الاجتماعية، للقضاء على هذه الظاهرة.

مخالفات بناء

وقالت المحافظة، إنها قررت حذف 72 مواطنا من البطاقات التموينية، ممن ثبت تعديهم علي الأراضي الزراعية وإرتكاب مخالفات البناء .

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار حملات الإزالة الفورية لكل مخالفات البناء والتعامل معها بشكل فوري وحاسم، سواءً كانت مخالفات بناء على الأراضى الزراعية، أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمراني، وكذلك حالات البناء بدون ترخيص، مؤكدا تشديد كافة الإجراءات القانونية حيال تكرار المخالفة.

الحفاظ على الرقعة الزراعية

ياتى هذا في إطار الحفاظ علي الرقعة الزراعية باعتبارها مستقبل الأمن الغذائي للبلاد، وفي ظل سعي الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية، وعلى رأسها القمح، باعتباره المحصول الاسترتيجي الأول على مستوى العالم.