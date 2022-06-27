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مسؤول أمريكي: واشنطن ستفرض قيودا على إصدار التأشيرات لـ500 مسؤول روسي

كتب:

شيماء عادل
11:04 ص | الإثنين 27 يونيو 2022
اجتماع الدول السبع .. أرشيفية

اجتماع الدول السبع .. أرشيفية

نقل موقع قناة «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل عن مسؤول أمريكي، أنَّ واشنطن ستفرض قيوداً على إصدار التأشيرات لـ500 مسؤول روسي، دون ذكر أي تفاصيل أخرى. 

فرض قيود على تأشيرات 500 روسي

وتأتي عملية فرض قيود على إصدارات  التأشيرات لنحو 500 روسي، ضمن سلسلة من العقوبات الاقتصادية والسياسية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا، منذ قيام العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي واستمرارها حتى الآن.

آخر العقوبات المفروضة

وكان آخر العقوبات المفروضة ما صدر بشأن اتفاق اليابان وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، رفض استيراد الذهب من روسيا ضمن أولى اجتماعتها أمس ضمن مجموعة الدول السبع في ألمانيا.

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