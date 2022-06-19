وزيرة الخزانة الأمريكية: التضخم في الولايات المتحدة عالمي وليس محلي

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية اليوم الأحد، إنّ أسباب التضخم في الولايات المتحدة عالمية وليست محلية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

تراجع عائدات الخزانة الأمريكية

وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة مع اقتراب أسبوع متقلب من نهايته، إذ أشارت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى جهود أكثر قوة للحد من التضخم المتصاعد.

وانخفض العائد الأمريكي على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس عند 3.226٪، في حين انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بأكثر من 7 نقاط أساس إلى 3.286٪، وكان عائد السنتين، الذي يكون عادةً أكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية، ثابتًا عند 3.157٪.