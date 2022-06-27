الأورمان تدعم 10 حضانات بـ4 محافظات بنصف مليون جنيه.. إعادة تأهيل وفرش

أعلنت جمعية الأورمان، الانتهاء من إعادة تأهيل وفرش 10 حضانات، لخدمة 2000 طفل سنويًا تحت سن 6 سنوات، وذلك بمحافظات الغربية والدقهلية والفيوم وبني سويف، وذلك بتكلفة إجمالية نصف مليون جنيه.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الحضانات التي جرى دعمهما وإعادة تاهيلهما هما حضانة قرية القرشية بمركز السنطة، وحضانة قرية دلبشان بمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، وفي محافظة الدقهلية تم دعم حضانة المستقبل بقرية طنبول الكبرى بمركز السنبلاوين، وحضانة الفرقان بقرية كفرالجوهرى بمركز ميت غمر، وفي محافظة الفيوم تم دعم حضانة رياض الأطفال بقرية شكشوك في مركز ابشواى، وحضانة عمر بن الخطاب بقرية سالم جاد في مركز يوسف الصديق، وفي محافظة بني سويف تم تطوير حضانة الطفل بقرية الجمهود في مركز الفشن، وحضانة أحفاد الصحابة بعزبة السنطور، وحضانة الرحمة بقرية التضامن بمركز سمسطا.

تطوير المباني وصيانة الخدمات

وأوضح «شعبان»، أن الدعم المقدم شمل تطوير المباني وصيانة كاملة للحضانات وفرشها بالأثاث الكامل إضافة إلى الألعاب، وتم عمل صيانة شاملة لدورات المياه والكهرباء لتكون مؤهلة لأن تصبح بيئة جيدة للطفل، ولأهمية دور الحضانة في تربية الطفل وتنمية مهاراته وتطورها وتنشئته تنشئة اجتماعية سوية.

وأضاف شعبان، أنه بالإضافة إلى تطوير الحضانات تم الحرص على زيادة استخدام العناصر الجاذبة للطفل بها مثل الألوان الزاهية، والمقاعد والألعاب الجذابة التي تتناسب مع عمر الأطفال وتلفت من انتباههم لتجعلهم يحبون الذهاب إلى الحضانات.

تضافر جميع جهود المؤسسات

وذكر «إن مجتمعنا اليوم يحتاج إلى تضافر جميع جهود المؤسسات الكبرى، من أجل تحقيق نهضة شاملة وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا»، مؤكدا أن المؤسسات الخاصة لها دور كبير في النشاط المجتمعي لن تتوانى عن تقديم كافة أنواع المساعدة التي تهدف إلى تنمية مستدامة حقيقية وملموسة.

يذكر أن الأورمان وضعت الجانب التعليمي على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها، والتي امتدت لنواحٍ وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.