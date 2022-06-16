الأورمان: 50 ألف كيلو لحوم أضاحٍ و60 عجلا للأكثر احتياجا بقرى الدقهلية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، استكمال نشاطها الموسمي في توزيع لحوم الأضاحي على الأسر غير القادرة في قرى ونجوع المحافظة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وجمعية الأورمان، من خلال توزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاح و60 عجلا بلديا ضمن مشروع «صك الأضحية» لهذا العام.

وأكد الدكتور وائل عبدالعزيز، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، في بيان صحفي، أن المديرية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية بالتعاون مع جمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحي الى كل الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا.

«شعبان»: لحوم الأضاحي تصل لبيوت المستحقين

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الغاية من الأضحية هي إدخال الفرحة على المُضحي، من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وفى نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

الذبح بمجازر وزارة الزراعة

وأضاف «شعبان»، أن الذبح يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق، بذبح العجول البلدية في مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بالدقهلية، ثم توزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد في القرى الأكثر احتياجا، من خلال مكتب مشروعات المحافظة، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.