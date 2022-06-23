«الأورمان»: تنفيذ 1620 وصلة مياه مجانية في سوهاج

أعلنت جمعية الأورمان، أن مكتب مشروعاتها بسوهاج تحت رعاية مدرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، يستكمل العمل حاليًا على تركيب 1620 وصلة مياه شرب نظيفة للأسر الأكثر احتياجًا.

تعاون بين جمعية الأورمان ومحافظة سوهاج

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم بين محافظة سوهاج وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الهدف من تركيب وصلات المياه هو توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية، لافتًا أن الأسر المستفيدة بمحافظة سوهاج تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا، موضحا أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق، حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان.

التعاون مع الجمعيات الأهلية بسوهاج

وأشار «شعبان» إلى أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة، وتحت إشراف ورعاية مديرية التضامن الاجتماعي.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة، قامت بتوصيل مياه شرب نقية لـ19525 منزلا على مستوى قرى ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة.