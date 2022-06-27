أول تعليق لوالد إيمان أرشيد بعد تعرفه على قاتل ابنته

تعرف مفيد إرشيد، والد الطالبة الأردنية إيمان إرشيد، التي قتلت داخل حرم جامعتها، وأثارت قضيتها غضب كافة الدول العربية، صباح اليوم، على القاتل الذي تشابه مع الصور التي بثتها كاميرات الجامعة لمكان ارتكاب الجريمة، وذلك بعد أن نشر الأمن العام الأردني، مقطع فيديو للحظة الجريمة.

وفى كلمات حزينة، أوضح «إرشيد»، عن حزنه الشديد على فقدان ابنته، قائلا: «لسوء الحظ انتحر القاتل»، شاكرا الملك عبد الله الثاني والأجهزة الأمنية المختصة على السرعة والاحترافية الكبيرة في القبض على المجرم، خلال وقت قياسي، وبحسب موقع قناة «روسيا اليوم»، طلب رجال الأمن العام من والد الطالبة إيمان إرشيد، التعرف على قاتل ابنته، كما أرادوا مطابقة صور الجاني مع كاميرات الجامعة حتى يتأكد من ذلك بعينه دون شكوك.

قاتل إيمان إرشيد ينهي حياته

وكانت مديرية الأمن العام الأردني، قد أعلنت أمس الأحد، أن الجهود المبذولة التي باشرتها فرق التحقيقات، توصلت لمعلومات جديدة حددت مكان اختباء قاتل الطالبة الجامعة إيمان إرشيد، المدعو عدي خالد عبدالله حسان، البالغ من العمر 37 عامًا، داخل إحدى المزارع في منطقة بلعما، وتحركت القوات الأمنية على الفور للوصول للموقع، وجرى محاصرة القاتل الذي وجه سلاحه باتجاه رأسه، رافضًا تسليم نفسه ومهدداً بالانتحار، وبالفعل نفز تهديده وأطلق النار على نفسه، بالرغم من المفاوضات التي دارت بينه وبين القوات الأمنية، ونقل على إثرها إلى المستشفى وأعلن الأطباء وفاته.

تقرير الطب الشرعي

ويذكر أن تقرير الطب الشرعي، أشار إلى أن الطالبة إيمان إرشيد، التي تدرس التمريض بجامعة العلوم التطبيقية الخاصة شمال العاصمة عمان، قُتلت بـ5 رصاصات، و4 منها استقرت في مناطق قاتلة بجسدها، وفقا لوسائل الإعلام الأردنية.