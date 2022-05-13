عبدالعزيز مخيون: قدمت 4 أعمال في وقت واحد لأول مرة.. ومعنديش دور كبير وصغير

علق الفنان القدير عبدالعزيز مخيون على مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان المنقضي، مبديًا اهتمامه الكبير بما يكتبه السيناريست عبدالرحيم كمال، لوجود تجارب سابقة معه وصفها بأنها قوية، لافتًا إلى أنه قرأ مسلسل «جزيرة غمام» ووجده يحمل رسالة مهمة ويجب توصيلها للمشاهدين خلال هذه الأيام.

مفيش دور كبير ودور صغير

وأوضح مخيون خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه اهتم بالمشاركة في المسلسل ولم يهتم بكون الدور صغير أو كبير مضيفًا: «دور مهم وأنا عندي في مبدأي مفيش دور كبير ودور صغير والكلام ده لكن فيه ممثل صغير وفيه ممثل كبير» مشيرًا إلى أنه بذل مجهود كبير لحفظ قصيدة الإمام علي بن أبي طالب والتي ذكرها في المسلسل لافتًا أنه استغرق 10 أيام لحفظها مع الكلمات الصوفية غير المتداولة والتي اضطر لحفظها.

قدمت شخصية المرشد ببساطة

وأكد مخيون أنه قدم 4 أعمال فنية في وقت واحد لأول مرة في تاريخه الفني، لافتًا أنه لم يقدم هذا من قبل مشددًا انه عند دخول كل عمل جديد ينسى الشخصية الأخرى متذكرًا شخصية مرشد جماعة الإخوان والتي قدمها في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار مشيرًا إلى أنه قدمها كما كٌتبت على الورق من قبل مضيفًا: «انا قدمته ببساطة ومبالغتش ومسخرتش منه ومتجنيتش عليه عشان ميجيش حد منهم ويعمل فيديوهات وينال مني بسبب إني أديت هذه الشخصية».

وأكد مخيون أنه على استعداد لتقديم شخصية المرشد مرة أخرى حيث قدم من قبل في مسلسل الجماعة شخصية المرشد حسن الهضيبي لافتًا أنه لا مانع عنده من تقديم شخصية المرشد للمرة الثالثة حال أعجبه السيناريو مشيرًا أن شخصيات المرشد تتشابه في اللؤم والنعومة مشددًا على أن شخصية الهضيبي كانت أسهل من شخصية محمد بديع.