مصرع وإصابة شقيقين في تصادم دراجة نارية وغرق طفل داخل ترعة بالغربية

لقي شاب في العقد الثالث من العمر، في قرية شفا مركز بسيون، مصرعه، وأصيب شقيقه، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل على طريق «محلة منوف - طنطا» بمركز طنطا في محافظة الغربية.

إخطارا بالواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم دراجة نارية على طريق «محلة منوف - طنطا» بدائرة مركز طنطا، ما أسفر عن إصابه شخص ووفاة شقيقه، مقيمين بقرية شفا مركز بسيون، وتم نقلهما إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا.

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن عجلة القيادة اختلت في يد السائق، ما أسفر عن انقلابها ووفاة قائدها وإصابة شقيقه، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

مصرع طفل غرقا

وفي قرية إبيار التابعة لمركز كفر الزيات، لقي طفل مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بمياه ترعة إبيار بنطاق القرية، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد تلقي بلاغ من شرطة النجدة بوصول طفل يدعى «مالك.ح.ش»، 13 عاما، مقيم بقرية إبيار مركز كفر الزيات محافظة الغربية متوف، وتبين حدوث الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.