كشف غموض العثور على جثة فتاة بقنا.. جارها أوهمها بالحب وسرق منها 8 آلاف جنيه

كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، غموض العثور على جثة طفلة متحللة داخل زراعات القصب في إحدى قرى مركز نقادة جنوب محافظة قنا، حيث تبين أن الجاني من أبناء قرية صوص بدائرة مركز نقادة، وعلى علاقة بالمجني عليها، وقام بقتلها بعدما استدرجها عن طريق إيهامه بحبه لها وقام بخنقها وسرقة مبلغ مالي منها.

العثور على جثة فتاة في الزراعات

وبحسب التحريات، فإن الجثة المتحللة التي عثر عليها داخل الزراعات لفتاة تدعى «آيات ص»، 15 عاما، وكانت على علاقة مع شخص يدعى «علاء. م»، جار المجني عليها، وقام بقتلها خنقا بعد أن أوهمها بالحب وسرق منها 8 آلاف جنيه.

وقررت جهات التحقيق اليوم الأحد، التصريح بدفن جثة الطفلة المتحللة والتي تم العثور عليها في 10يونيو من الشهر الجاري، داخل زراعات القصب بقرية صوص في مركز نقادة غرب محافظة قنا، وذلك بعد التأكد وإجراء تحليل DNA، وجرى دفنها من قبل عائلتها بمقابر قريتهم.

وبحسب مصدر أمني، فإن المتهم اعترف بقتلها بعدما أوهمها بحبه لها، بهدف أخذ مبلغ مالي منها، حيث واعدها وقام بقتلها خنقا في رقبتها ووضعها في زراعات القصب بالقرية.

إخطار بالعثور على هيكل عظمي

كان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من غرفة العمليات يفيد بالعثور على جثة عبارة عن هيكل عظمي داخل زراعات القصب بقرية صوص في قنا، وبعد الفحص تبين أن الجثة لطفلة متغيبة منذ 3 أسابيع، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.