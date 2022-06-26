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عاجل.. العثور على جثة رضيع «عمره ساعات» داخل كيس أسود بقرية «نجع عمر» في نجع حمادي

كتب:

رجب آدم
12:09 م | الأحد 26 يونيو 2022
رضيع

رضيع

عثر أهالي بقرية نجع عمر التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، فجر اليوم الأحد، على جثة طفل حديث الولادة، داخل كيس أسود في الشارع.

وكان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقي إخطارًا يفيد بعثور أهالي نجع عمر على جثة طفل حديث الولادة، داخل كيس أسود بلاستيك بأحد الشوارع.

وتبين أن أهالي النجع، شعروا أن كيسًا أسود ملقى في الشارع، وحين فتحوه كشفوا أنه رضيع حديث الولادة، عُمره ساعات، وجثة هامدة.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبحسب مصدر أمني، يتم فحص كاميرات المراقبة في المنطقة، لمعرفة الشخص الذي ألقى جثة رضيع في الشارع .

 

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بقلم رجب آدم