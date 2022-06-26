العثور على جثة عاطل سقط عليه منزل في أوسيم.. تسلل لتدخين سيجارة الآيس

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، ملابسات العثور على جثة عاطل أسفل أنقاض منزل بمنطقة أوسيم، إذ تبين أنه تسلل للمنزل لتدخين سيجارة مخدر الآيس، فانهار عليه المنزل، ما أسفر عن مصرعه، وتلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص وسط أنقاض منزل بنطاق مشروع توسعات الدائري بمنطقة المتربة ببشتيل.

المتوفى مسجل مخدرات

انتقل المقدم أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم، إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة عاطل 24 سنة، مسجل مخدرات لا توجد به أي إصابات تؤدي إلى الوفاة، وعثر على «أداة تدخين» بها آثار لمخدر الآيس، وتوصلت تحريات رجال المباحث، أنه تسلل إلى منزل خالي مسلم لإحدى شركات المقاولات لهدمه، إذ انهار عليه المنزل، أدى إلى وفاته.

جرى إخطار اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة.