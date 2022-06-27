وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركتي أبوزعبل للصناعات والكيماويات المتخصصة

تفقد المهندس محمد أحمد المرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عددًا من خطوط الإنتاج والمشروعات الجديدة بشركتي أبو زعبل للكيماويات المتخصصة «مصنع 18 الحربي»، وأبو زعبل للصناعات المتخصصة «مصنع 300 الحربي»، إحدى شركات الإنتاج الحربي، لمتابعة سير العملية الإنتاجية بالشركات.

وفي بداية الجولة، اطلع الوزير على عروض تقديمية عن أنشطة الشركتين، والأبرز منها خلال الفترة الماضية، للتعاون مع مختلف الجهات بالدولة، كما تم عرض الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها إلى جانب الإطلاع على المشروعات المستقبلية.

وخلال جولته بشركة أبو زعبل للكيمياويات المتخصصة «مصنع 18 الحربي»، اطلع وزير الدولة للإنتاج الحربي على أحدث خطوط الإنتاج التي تم تطويرها في الفترة الأخيرة، كخط إنتاج البارود الأحادي ومصنع إنتاج الديناميت الذي تم تحديثه مؤخرا، ومحطة معالجة المياه العكرة بطاقة (10000) م3/ يوم التي تم إنشائها، كما تفقد وحدة تشطيب النيتروسيليلوز، للاطلاع على آخر التحديثات التي تمت بها.

مصنع 300 الحربي

وعقب انتهاء الزيارة، تفقد الوزير المرسي «مصنع 300 الحربي»، الذي يحتوي على عدد كبير من خطوط الإنتاج المختلفة، مشيرا إلى أنّ ما وصلت إليه شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة، طفرة صناعية بتطبيق الثورة الصناعية الرابعة على خطوط إنتاج الذخيرة المتوسطة، كما أن الشركة تضم أحدث المكابس وأفران المعاملات الحرارية وخطوط المعالجات السطحية المخصصة لها لإجراء عمليات التشكيل المطلوبة طبقا للمواصفات القياسية العالمية.

صرح صناعي متطور

وأكد الوزير، أنّ المصنع به أحدث ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمي CNC، التي يعمل بعضها بنظام الروبوت، ويوجد به ماكينات متعددة المحاور Multi-Spindle، والتي جرى توريدها من شركة DMG-MORi الألمانية، وتفوق قدرتها الإنتاجية أكثر من 10 أضعاف الماكينات العادية، حيث تهدف شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة، لأن تكون صرحا صناعيا متطورا يغطي مطالب القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر في مجال نشاطها، محققا قيمة مضافة للاقتصاد المصري، من خلال منتج متطور بجودة عالية، يكون منافسا في الأسواق العالمية في إطار استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي، ارتكازا على إمكانياتها التكنولوجية المتطورة والبشرية المتميزة، في إطار منظومة تؤمن بقدرة العلم والعمل على الإنجاز ومواجهة التحديات.

كما تفقد الوزير، سير العمل داخل خطوط الإنتاج المختلفة والتي تدار من خلال أمهر الكفاءات البشرية من عمال ومهندسين وفنيين، كما استمع لمقترحات العاملين داخل المصنع والتي ترتبط بنظم التطوير والتحديث في العمل داخل الورش وخطوط الإنتاج، مؤكدا أنّ العامل البشري هو العنصر الرئيسي في عمليات الإنتاج، وأنّ الأيدي العاملة يجب أن تقدم المزيد من المقترحات لتظل منظومة الإنتاج الحربي بعمالها ومهندسيها من أفضل المؤسسات الصناعية الرائدة في مجال التصنيع .

وصرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ شركات الإنتاج الحربي عملت على تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة التي ساهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام، ليس فقط في المجال العسكري، لكن في المجال المدني أيضا، فجاءت هذه الإنجازات انعكاس لرؤية وزارة الإنتاج الحربي بأن تكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح قواتنا المسلحة الباسلة وتلبية احتياجات الشرطة المصرية، وفي ذات الوقت كانت وزارة الإنتاج الحربي حريصة خلال هذه السنوات على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتطوير لتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، مع الحرص على رفع المستوى الفني والتأهيل المناسب للعاملين بها سواء من كوادر العمالة الفنية أو عناصر الإدارة.

البناء والتنمية

وأوضح بكر، أنّ وزير الدولة للإنتاج الحربي حث العاملين خلال تفقد الشركة، على بذل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة البناء والإنتاج والتنمية والحفاظ على روح العمل الجماعي للنهوض بالشركة وتحقيق أهدافها في زيادة الإنتاجية والمساهمة في مختلف المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بالدولة خلال الفترة الحالية في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

ورافق وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الزيارة، المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، المهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، المهندس محمود عرفات، مستشار الوزير، المهندسة دينا عبدالمنعم، مساعد الوزير للتطوير والمتابعة، المهندسة جانيت صبحي، مساعد الوزير للشؤون الفنية، محمد بكر المستشار الإعلامي للوزير، الدكتور مهندس صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، المهندس ماجد سليمان السيرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم و المهندس حاتم صلاح الدين محمود المشرف على قطاع الأراضي.