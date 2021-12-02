«الإنتاج الحربي» تبحث التعاون مع CETC الصينية في المجال العسكري

زار المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جناح شركة «CETC» الصينية بالمعرض للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيات العالمية في مجال أنظمة إلكترونيات الدفاع. ضمن فعاليات اليوم الرابع والأخير من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021».

وأكد الوزير «مرسي» على أن التشابه التاريخي والتلاقي الحضاري بين الشعبين المصري والصيني وضع أساساً راسخاً للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، متابعا أنه خلال السنوات السبعة الأخيرة شهد ملف العلاقات بين مصر والصين تطوراً كبيراً، والتي يعكسها بشكل جليّ الزيارات المتبادلة بين الجانبين وعلى رأسها زيارات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين حيث أجرى نحو 6 زيارات للصين حتى الآن، وكانت تلك الزيارات قاطرة دفع للعلاقات «المصرية – الصينية»، مشيداً بالمشاركة المتميزة للجانب الصيني في معرض «EDEX 2021» بأحدث منتجاته وأنظمته الدفاعية والعسكرية، وأثنى وزير الدولة للإنتاج الحربي على المعروضات التي اطلع عليها خلال زيارته لجناح شركة «CETC» بالمعرض.

«CETC» المورد الرئيسي لأنظمة إلكترونيات الجيش الصيني

وأشار ممثل الشركة الصينية إلى أن «CETC» هي المورد الرئيسي لأنظمة إلكترونيات الدفاع لجيش التحرير الشعبي الصيني، وهي المجموعة الوحيدة التي تعمل بهذا المجال في الصين، متابعاً أنها حاصلة على عدد من الجوائز وتحظى بسمعة طيبة لدى عملائها داخل الصين وخارجها، لافتاً إلى أن العقد الماضي شهد وجود تعاون بناء بين شركة «CETC» ووزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ عدد من المشروعات، مشيداً بإمكانيات الإنتاج الحربي وما يتسم به من التزام وتطوير مستمر وهو ما يشجع على الاستمرار في التعاون المثمر والبنّاء بين الجانبين وفتح آفاق للتعاون المشترك في مجالات جديدة، ووجّه الدعوة لشركات الإنتاج الحربي لزيارة مصانع ومراكز الأبحاث والتطوير التابعة لشركة «CETC» للوقوف على أهم وأبرز ما تم التوصل إليه من تطورات تكنولوجية وعلمية في هذا المجال.

تعزيز الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، على اهتمام الجانبين بتعزيز الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات، والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على أهمية تبادل الخبرات العلمية والبحثية وتبادل الزيارات بين الجانبين للتباحث بشكل أكثر تعمقاً حول موضوعات التعاون المقترحة في مجال الأنظمة العسكرية، مشيراً إلى أن الوزير «مرسي» دعا الشركات للمشاركة في نسخة «EDEX 2023» والتوسع في الشراكات مع شركات الإنتاج الحربي بما يخدم الجانبين.