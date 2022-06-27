ضبط 145 قطعة سلاح ناري و185 قضية مخدرات في حملات أمنية بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

حملة أمنية مكبرة

ونفذت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة في مجال قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 145 قطعة سلاح ناري بحوزة 109 متهمين.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 60403 أحكام قضائية متنوعة، بينها 276، حكم جنائي و19514 حكم حبس جزئي، 3109 حكم حبس مستأنف، 28535 حكم غرامة، و8969 مخالفة، وفي مجال التشكيلات العصابية، تم ضبط تشكيل عصابي ضم متهمين ارتكبا حادثين متنوعين.

ضبطت 185 قضية مخدرات

كما ضبطت الحملات 185 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو زنة 8,763 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش زنة 10,311 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين زنة 4,416 كيلو جرام، وكمية من مخدر الإستروكس زنة 560 جراما، فضلا عن 809 جرامات من مخدر الشابو ، و599 جراما من مخدر البودر، و360 جراما من مخدر الهيدرو، و180 جراما من مخدر الآيس.

وأسفرت الحملات في مجال ضبط المتهمين الهاربين عن ضبط 30 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط 14متهما، إلى جانب ضبط 204 دراجات نارية مخالفة، و23843 مخالفة مرورية متنوعة، فضلا عن فحص 44 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 حالات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.