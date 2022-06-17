ضبط بذور مخدرات وسجائر ملغمة بزيت الحشيش في جمارك مطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبين بحوزتهما بذور وسجائر إلكترونية تحتوي على مخدر الماريجوانا، إذ جاءت الحالة الأولى في إطار التنسيق والتعاون بين سلطات جمارك المطار برئاسة الدكتور ماجد موسى، وإدارة مكافحة المخدرات برئاسة العميد إسلام مريدين، حيث ضبط راكب بحوزته كيس بلاستيك شفاف بداخله 520 بذرة لنبات مخدر الماريجوانا، و3 سجائر إلكترونية بها زيت الحشيش المخدر، و2 سيجارة بداخلهما نبات الماريجوانا المخدر.

قام بعملية الضبط والتفتيش هيثم أحمد عبد الحكم، مأمور الجمرك تحت إشراف إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3، بعد ورود معلومات سرية من المقدم المدثر خالد وكيل إدارة مكافحة المخدرات بالمطار.

11 سيجارة إلكترونية داخلها زيت مخدر

الحالة الثانية، كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، لركاب رحلة الخطوط الكندية، القادمة من مونتريال، حيث استوقف هاني محمود مأمور الجمرك، أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، الذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائب الراكب، على جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة كلا من: علاء الدين عمارة مأمور الجمرك، وهاني مصطفى رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات متشابهة، وعلى الفور كلف أحمد سيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، عبد الحليم عبد المحسن مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 11 سيجارة إلكترونية، بها زيت cbd المخدر، و12 خزان بها نفس الزيت المخدر، وقطعتين من الحلوى بهما مخدر Thc.

أمر رضا أبو العزم مدير إدارة الجمرك الثالثة، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الأول، ووجه صبحي ربيع مدير إدارة الجمرك الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أحال الراكب الأول للنيابة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.