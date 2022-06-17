رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط بذور مخدرات وسجائر ملغمة بزيت الحشيش في جمارك مطار القاهرة

كتب:

أيمن حمزة
05:53 م | الجمعة 17 يونيو 2022
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية بذور المخدرات وزيت الحشيش

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية بذور المخدرات وزيت الحشيش

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبين بحوزتهما بذور وسجائر إلكترونية تحتوي على مخدر الماريجوانا، إذ جاءت الحالة الأولى في إطار التنسيق والتعاون بين سلطات جمارك المطار برئاسة الدكتور ماجد موسى، وإدارة مكافحة المخدرات برئاسة العميد إسلام مريدين، حيث ضبط راكب بحوزته كيس بلاستيك شفاف بداخله 520 بذرة لنبات مخدر الماريجوانا، و3 سجائر إلكترونية بها زيت الحشيش المخدر، و2 سيجارة بداخلهما نبات الماريجوانا المخدر.

قام بعملية الضبط والتفتيش هيثم أحمد عبد الحكم، مأمور الجمرك تحت إشراف إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3، بعد ورود معلومات سرية من المقدم المدثر خالد وكيل إدارة مكافحة المخدرات بالمطار.

11 سيجارة إلكترونية داخلها زيت مخدر 

الحالة الثانية، كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، لركاب رحلة الخطوط الكندية، القادمة من مونتريال، حيث استوقف هاني محمود مأمور الجمرك، أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، الذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائب الراكب، على جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة كلا من: علاء الدين عمارة مأمور الجمرك، وهاني مصطفى رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات متشابهة، وعلى الفور كلف أحمد سيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، عبد الحليم عبد المحسن مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 11 سيجارة إلكترونية، بها زيت cbd المخدر، و12 خزان بها نفس الزيت المخدر، وقطعتين من الحلوى بهما مخدر Thc.

أمر رضا أبو العزم مدير إدارة الجمرك الثالثة، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الأول، ووجه صبحي ربيع مدير إدارة الجمرك الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أحال الراكب الأول للنيابة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ المزيد:

عاجل.. رونالدينيو يغادر مطار القاهرة الدولي وسط إجراءات أمنية مشددة

وزير الطيران المدني يتفقد تحديث أسطول الخدمات الأرضية

وزير الطيران لـ«سياحة النواب»: اعتماد 11 مطارا دوليا للسفر الآمن

وزير الطيران المدني يقود أول رحلة «صديقة للبيئة» بين القاهرة وباريس

انطلاق أول رحلة صديقة للبيئة من مطار القاهرة إلى باريس بقيادة وزير الطيران

وزير الطيران يوجه بتقديم جميع التسهيلات لضيوف مصر بمنتدى شباب العالم

وزير الطيران يشيد بجهود العاملين في انتظام الرحلات رغم موجة البرد

وزير الطيران يوجه بسرعة إنهاء إجراءات الوصول للوفود المشاركة في «مكافحة الفساد»

وزير الطيران يفتتح فرع الأسواق الحرة الجديد بالممشى السياحي في الغردقة

وزير الطيران المدني يكشف كواليس وقف الطيران المباشر مع جنوب أفريقيا

وزير الطيران يمد العمل بتخفيضات رسوم الهبوط بمطارات 5 محافظات
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.