تعرف على موعد ومكان جنازة والدة الفنان «عبدالعزيز مخيون»

يبحث قطاع كبير من المواطنين، عن موعد ومكان جنازة والدة الفنان عبد العزيز مخيون، التي توفيت صباح اليوم، وأعلن الفنان وفاتها من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

موعد ومكان جنازة والدة الفنان عبدالعزيز مخيون

وفيما يتعلق بموعد ومكان جنازة والدة الفنان عبد العزيز مخيون فمن المقرر أن تقام الجنازة، اليوم، بعد صلاة العصر في عزبة «مخيون» بالبحيرة، ويقتصر العزاء على تشييع الجنازة، حسب ما أعلن شقيق الفنان من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب شقيق عبد العزيز مخيون: «البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله، الأم البارة الحاجة ناهد ذكي مخيون، والدة الفنان عبد العزيز مخيون، والعزاء يقتصر على تشيع الجنازة بمقابر الأسرة بعد صلاة العصر».

آخر أعمال عبد العزيز مخيون

يذكر أن «مخيون» شارك مؤخرا في مسلسل الاختيار الجزء الثالث الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2022، وهو من بطولة أحمد عز، ياسر جلال، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، نور محمود، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

وقال عن دوره في الاختيار في تصريح سابق لـ «الوطن» إنه عمل على الورق المكتوب وكان للمخرج بيتر ميمي دور بارز في صناعة شخصيات المسلسل، وأوضح أن الشبه الكبير بينه وبين مرشد الإخوان الذي قام بدوره كان بسبب الماكيير بعد مذاكرته للشخصيات وأشكالها.

عبد العزيز مخيون يظهر كضيف شرف في جزيرة غمام

كما ظهر كضيف شرف في مسلسل «جزيرة غمام»، الذي عرض أيضا في السباق الرمضاني 2022، في دور الشيخ مدين، وهو من بطولة طارق لطفي، مي عز الدين، أحمد أمين، محمد جمعة، فتحي عبد الوهاب، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.