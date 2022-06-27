الكرملين ينفي تخلف موسكو عن تسديد ديونها الخارحية

أفادت شبكة «سكاي نيوز» عربية، نقلاً عن الكرملين، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن موسكو أكدت أن الحديث عن تخلف روسيا عن سداد ديونها أمراً لا أساس له من الصحة.

وكانت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، أعلنت أن روسيا تخلفت عن سداد ديونها الخارجية، لافتة إلى أن هذه هي المرة الأولى، التي تتخلف فيها موسكو عن سداد ديونها الخارجية منذ عام 1917 أي إبان الثورة البلشيفية.

100 مليون دولار ديون خارجية

وأوضحت الوكالة الأمريكية أنَّ روسيا لم تستطع سداد 100 مليون دولار، ناتجة عن الفوائد التي تتعلق بنوعين من السندات أحدهما باليورو والآخر بالدولار الأمريكي.

الكرملين: روسيا تمتلك المال الكافي للسداد

من جهته، أعلن الكرملين أنَّ أي تخلف عن السداد، يعد أمراً مصطنعاً وخاصة مع امتلاك روسيا المال الكافي للسداد لكن هذه الأموال مجمدة نتيجة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بحسب موقع «سكاي نيوز» عربية.