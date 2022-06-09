الكرملين: سنرد بسرعة على أي استهداف لأراضينا باستخدم أسلحة طويلة المدى

أفاد موقع قناة العربية في نبأ عاجل منذ قليل، أن موسكو سوف ترد بسرعة إذا استهدفت الأراضي الروسية بأسلحة بعيدة المدى، في إشارة إلى الأسلحة الأخيرة التي سلمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا خلال الأيام الماضية.

زيلينسكي يتهم روسيا بالتسبب في أزمة غذاء عالمية

وقال الكرملين إنه لم نتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع تركيا بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خرج اليوم في بث تليفزيوني مباشر، محذرا من وقوع العالم في أزمة غذاء وصفها بالشديدة والمروعة، متهماً روسيا بأنها سوف تكون المتسبب الرئيسي لهذه الأزمة لأنها ما زالت تفرض حصاراً على عدد من الموانئ الأوكرانية المصدرة للحبوب.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قبل أيام، أن روسيا لا تمنع خروج السفن الأوكرانية المحملة بالحبوب، ولكن الأمر يعود إلى وجود كميات كبيرة من الألغام قامت أوكرانيا بإلقائها في البحر الأسود، لافتاً إلى أن موسكو سوف تسمح بخروج السفن الأوكرانية في حال بدء أوكرانيا بإزالة الألغام التي زرعتها في البحر الأسود.