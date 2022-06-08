الكرملين: بوتين وخامنئي بحثا الملف النووي الإيراني هاتفيا

ذكرت وسائل إعلام روسية نقلا عن الكرملين، اليوم الأربعاء، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، بحثا هاتفيا الملف النووي، وأعربا عن دعمهما للجهود الدبلوماسية للتوصل لاتفاق نووي، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

أمريكا قد تسمح بدخول المزيد من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات

من جهتها، قد تسمح الولايات المتحدة بدخول المزيد من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات إلى الأسواق العالمية، حتى دون إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وفقًا لتقرير صادر الأحد الماضي، نقلا عن تاجر خام مستقل رئيسي.

وقال مايك مولر، رئيس قسم آسيا في مجموعة فيتول جروب، في بث صوتي أنتجته شركة جلف إنتليجنس، التي تتخذ من دبي مقرا لها، وفقا لبلومبرج: «قد يسمح العم سام بتدفق قدر أكبر قليلا من ذلك النفط».

الغاز الإيراني

وأضاف: «إذا هيمنت الحاجة إلى خفض أسعار الغاز في أمريكا على فترات منتصف المدة، فإنّ غض الطرف إلى حد ما عن تدفق البراميل الخاضعة للعقوبات هو أمر قد تتوقع رؤيته، لطالما كان تدخل الولايات المتحدة في هذه التدفقات ضئيلًا للغاية».