الكرملين: الأمريكيون المعتقلون في أوكرانيا يتحملون مسؤولية جرائمهم

قال الكرملين، اليوم، إن أي مواطن أمريكي تم أسره في أوكرانيا يعمل ضمن مجموعة من المرتزقة، ويجب أن يتحمل المسؤولية عن جرائمه، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية تحقق في إمكانية القبض على ألكسندر درويك وآندي تاي نجوك هوينه، وهما أمريكيان مفقودان يتطوعان للدفاع عن أوكرانيا ضد الروس.

وفي الأسبوع الماضي، ظهرت صورة تظهر المحاربين القدامى في مؤخرة شاحنة عسكرية وأيديهما مقيدة خلفهما، ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قوله إن المعتقلين لا تشملهم اتفاقية جنيف لأنهم ليسوا جنودًا نظاميين، وذلك بحسب صحيفة الجارديان.

وفي الأسبوع الماضي، كشفت عائلة ضابط مشاة البحرية السابق جرادي كورباسي، عن أنه مفقود في منطقة خيرسون منذ أواخر أبريل، ومن غير الواضح ما إذا كانت وزارة الخارجية الأمريكية تحقق فيما إذا كان كورباسي قد تم القبض عليه أيضًا أم لا، وحتى الآن في الصراع، قتل مواطن أمريكي خلال القتال كمتطوع.

ومن جهة أخرى، أفاد حاكم إقليم خاركيف أوليج سينوجوبوف، بأن روسيا واصلت خلال الـ24 ساعة الماضية قصفها المكثف لـ خاركيف والقرى القريبة منها، ما أدى إلى إصابة 8 مدنيين بينهم ثلاثة أطفال.

