مراجعة ليلة الامحتان في مادة اللغة الألمانية لطلاب الصف الثالث الثانوي

تحرص «الوطن» على تقديم خدمة مجانية لطلاب الثانوية العامة دفعة 2022، على مستوى الجمهورية، لمتابعتهم لأقوى المراجعات النهائية بطريقة سهلة ومبسطة، لتشمل كافة أجزاء المنهج في مادة اللغة الألمانية، بكافة فروعه لتشمل ملخصات لن تخرج عنها الأسئلة.

وحرصًا من جريدة وموقع «الوطن»، على الدور الاجتماعي والتربوي الذي تقدمه لطلاب الثانوية العامة في امتحانات الثانوية العامة لكل عام، نقدم لكم المراجعة النهائية لمادة اللغة الألمانية، بالتعاون مع معلم اللغة الألمانية محمد حسني، على النحو التالي: