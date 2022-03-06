«التعليم» تفتح التقدم للمشاركة بأولمبياد اللغة الألمانية وتعلن الشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم لمنح الطلاب المشاركين بأولمبياد اللغة الألمانية المقدمة من معهد «جوتة» للطلاب، وهي عبارة عن منحة واحدة للمدارس الحكومية، ومنحة واحدة للمدارس الخاصة، بالإضافة إلى مدرس مرافق خلال صيف العام الحالي 2022، موضحة أن الشروط تتمثل في أن تترواح أعمار الطلاب أثناء انعقاد أولمبياد اللغة الألمانية 2022، في الفترة من 25 يوليو إلى 5 أغسطس 2022، من 14 إلى 17 عاما، أي مواليد 7 أغسطس 2004، و25 يوليو 2008، وأن يكون الطالب متفوقًا في جميع المواد.

وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الشروط الواجب توافرها في المدرس المرافق للطلاب المتقدمين للمشاركة في أولمبياد اللغة الألمانية الدولية هي إجادة اللغة الألمانية إجادة تامة على مستوى b2، وأن يكون من المدرسين الذين قاموا بالتقديم لطلابهم في المنحة، وخبرة لا تقل عن خمس سنوات، ومرور خمس سنوات على آخر منحة له، موضحة أن طريقة التقديم من خلال البريد الإلكتروني، وألا يزيد عدد المتقدمين من كل مدرسة عن طالبين، وأن يقوم مدرس اللغة الألمانية بالمدرسة بالتقديم لهم.

شروط التقديم للمنحة

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لن تقبل طلبات التقديم للمنحة من الطلاب مباشرة، وأن آخر موعد للتقديم عبر البريد الإلكتروني هو يوم 7 مارس الجاري، موضحة أنه يجب على الراغبين في المشاركة في هذه المنحة موافاة الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والوافدين بديوان عام الوزارة، بالأوراق المطلوبة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية في موعد أقصاه 10 مارس الجاري.

الأوراق المطلوبة للتقديم

ونوهت الوزارة بأنه بالنسبة للمدرس المرافق تتمثل الأوراق المطلوبة في شهادة إثبات من المدرسة أن المدرس يعمل بها، وصحيفة أحوال وظيفية حديثة، واستمارة بيانات مرشح، وإفادة من البعثات التدريبية، وبالنسبة للطلاب تتمثل الأوراق المطلوبة في استمارة التقديم وشهادة نهاية العام الدراسي و2020-2021 وشهادة الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2021-2022، وبيان نجاح من الإدارة التعليمية التابع لها، وشهادة إثبات قيد بالمدرسة، وإقرار ولي الأمر يفيد بالموافقة على السفر والمشاركة، وشهادة حسن سير وسلوك.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن المركز الثقافي الألماني بالقاهرة يتحمل كل التكاليف الخاصة بالسفر والإقامة للطلاب والمدرس المرافق ولن تتحمل الوزارة أي أعباء مالية.