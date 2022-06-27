مراجعة ليلة الامتحان في اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة 2022

يواصل طلاب الثانوية العامة 2022 امتحانات نهاية العام وسط إجراءات وقائية مشددة وتأمين اللجان بكافة الوسائل لمنع الغش الإلكتروني.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة، قررت تقديم خدمة مجانية لطلاب الثانوية العامة 2022، على مستوى الجمهورية، بنشر أقوى المراجعات النهائية بطريقة مبسطة، تشمل كافة أجزاء المنهج في مادة اللغة الفرنسية، عبر ملخصات لن تخرج عنها الأسئلة.

وحرصًا من «الوطن» على الدور الخدمي الذي تقدمه لطلاب الثانوية العامة كل عام، تستعرض الجريدة المراجعة النهائية لمادة اللغة الفرنسية، بالتعاون مع، معلم خبير اللغة الفرنسية أحمد عرفات، لتشمل المراجعة توقعات أسئلة الامتحان.