توزيع درجات امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2022.. 33 سؤالا

يسعى العديد من طلاب الثانوية العامة إلى معرفة توزيع درجات المواد المختلفة، خاصةً مادة اللغة الفرنسية التي سيعقد امتحانها، غدًا الثلاثاء 28 يونيو 2022، لذا تحرص جريدة وموقع «الوطن»، على تقديم توزيع درجات امتحان اللغة الفرنسية.

توزيع درجات امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2022

وقال أحمد عرفات، معلم مادة اللغة الفرنسية، لـ«الوطن»، إن توزيع الدرجات كالآتي:

- القطعتين مجموع درجاتهم، 12 درجة.

- سؤال المواقف مجموع درجاتهم، 12 درجة.

- أسئلة القواعد «الجرامير»، مجموع درجاتهم 16 درجة.

- ليكون المجموع الكلي لامتحان مادة اللغة الفرنسية، 40 درجة.

- وعدد الأسئلة 33 سؤالا.

اللغة الفرنسية من المواد الأجنبية الثانية

ويذكر أن كل طالب عند التحاقه لمرحلة الثانوية العامة، يختار إحدى اللغات لدراستها كلغة أجنبية ثانية بجانب اللغة الأجنبية الأولى «اللغة الإنجليزية»، فتكون الخيارات المتاحة أمام الطالب هي اللغة الفرنسية أو اللغة الألمانية أو اللغة الإيطالية أو اللغة الصينية.

وتعتبراللغة الفرنسية هي أكثر اللغات اختيارًا من جانب طلاب الثانوية العامة كلغة أجنبية ثانية، فالعديد من طلاب يزعمون أنها أسهل المقررات الأجنبية، التي يمكن من خلالها جمع أكبر قدر من الدرجات ورفع المجموع والنسبة المئوية المستخدمة في التنسيق الإلكتروني للقبول بالكليات والجامعات المختلفة.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب شهادة الثانوية العامة 2022 مع تحديدها للنظام الذي تعقد الاختبارات به هذا العام.

ويمتحن طلاب الثانوية العامة هذا العام بنظام البابل شيت، والذي يعتمد على أسئلة الاختيار من متعدد.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيًا

تصحيح امتحانات الثانوية العامة يكون إلكترونيًا، داخل المركز القومي للامتحانات بالمدينة التعليمية الواقعة في مدينة السادس من أكتوبر، وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ يتم إرسال أوراق إجابات الطلاب «البابل شيت»، مباشرة إلى مقر المركز القومي للامتحانات، حيث يتواجد هناك أعدادا من الماسح الضوئي الذي يتم استخدامه في التصحيح الإلكتروني لكل مواد الثانوية العامة بلا استثناء.