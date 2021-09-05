كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تسريب امتحان اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي الدور الثاني، موضحة أن جميع الأوراق المتداولة قبل بدء الامتحان غير صحيحة ولا علاقة لها بالامتحان النهائي، مشددة على جميع الطلاب وأولياء الأمور يضرورة عدم التركيز في هذه الأوراق والاهتمام فقط بالامتحان النهائي، مشيرة إلى أنه تم تكثيف الإجراءات الاحترازية المشددة في جميع اللجان الامتحانية ضد كورونا.

«التعليم» تكشف حقيقة تسريب امتحان اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي الدور الثاني

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة ورصد أي محاولات لتسريب امتحان اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي الدور الثاني، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بتطبيق كافة التعليمات المدونة على أرقام الجلوس بشأن سير الامتحانات، لافتاً إلى أنه تم توزيع كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة على الطلاب في مواعيدها.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحان اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي الدور الثاني يعقد ورقياً بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم، مؤكداً أن الامتحان صورة طبق الأصل لامتحان الدور الأول، مشيراً إلى أن الامتحان يسير بصورة منتظمة دون أي معوقات.

تصحيح امتحان اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي الدور الثاني إلكترونياً

وتابع المصدر، أنه سيتم تصحيح امتحان اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي الدور الثاني إلكترونياً في المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على متابعة سير الامتحانات في جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن الوزارة وفرت مراجعات مكثفة للطلاب في جميع المقررات الدراسية قبل انطلاق امتحانات الدور الثاني، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة الاستفادة منها للتدريب على نمط الأسئلة الموضوعية وطرق الحل عليها.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه يمكن للطلاب متابعة المراجعات من خلال منصة البث المباشر، لافتاً إلى أن امتحانات الدور الثاني تسير بصورة منتظمة وتنتهي يوم 13 سبتمبر الجاري.