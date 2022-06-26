«الشيوخ» يقر منح الهيئات الرياضية الحق في تأسيس شركات للاستثمار

انهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،جلسته البرلمانية اليوم .وقد وافق على منح الهيئات الرياضية الحق في تأسيس شركات للاستثمار.

السماح للهيئات الرياضية بتأسيس شركات للاستثمار

وتنص المادة (72) على: يجوز للهيئات الرياضية تأسيس شركات للاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة بأنشطتها، وذلك بترخيص من الجهة الإدارية المركزية، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويحظر على أي شركة تنظيم حدث رياضي دون موافقة الجهة الإدارية المركزية.فيما نصت المادة «73 الفقرة الثالثة» على: يحدد الوزير المختص رسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرين مليون جنيه، ويتم تحصيله وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

مراقبة المنشآت الرياضية

كما نصت المادة «77» من التعديلات على: للجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت.

وفي حال وجود مخالفات تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها وهي الإنذار أو الوقف أو إلغاء الترخيص، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.