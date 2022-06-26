الشيوخ يفض دور الانعقاد الثاني غدا بعد مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال

قالت مصادر برلمانية إنَّ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، سيفض جلساته البرلمانية في دور الانعقاد الثاني غدًا، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

تعديلات قانون الرياضة

وواصل المجلس خلال جلسته البرلمانية اليوم، مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون الرياضة.

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة 19، والخاصة بتنظيم اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية للأندية الرياضة.

وجاء النص على النحو التالي:

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالآتي:

- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقه ثلثي أعضاء الجمعية العمومية اللذين لهم حق حضورها.

- يحرم من أسقطت عضويته من الترشح لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة دورة كاملة لا تقل عن 4 سنوات من تاريخ إسقاط العضوية.

إسقاط العضوية

وفي حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كل أمورها وفق الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.

2 - إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.

3- وضع الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية وتعديلها.

4- الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة في جدول الأعمال.