«التموين»: الكشف والذبح مجاني للأضاحي في مجازر الوزارة

قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ الوزارة حرصت على توافر أنواع عديدة من اللحوم الطازجة والمبردة لتغطية احتياجات المصريين باختلاف طبقاتهم.

توافر السلع الإستراتيجية خلال أيام العيد

وأضاف «خليل»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc»، أنه سيتم ضخ 180 ألف طن سكر خلال فترة العيد، إلى جانب 25 ألف طن أرز، و60 ألف كرتونة بيض، و20 ألف طن مكرونة، و750 طن دقيق.

توفر 4112 طن لحوم مجمدة خلال أيام العيد

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين على توفر 4112 طن لحوم مجمدة خلال هذه الفترة، لافتًا إلى منافذ وزارة التموين والمنشآت الخدمية التابعة لها، مفتوحة طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

الكشف والذبح بالمجان للتقليل من تلوث الشوارع

وأوضح «خليل»، أن المجازر مفتوحة للذبح كما حدث العام الماضي للتقليل من التلوث الناتج عن ذبح الأضاحي بالشارع، إضافة إلى منع هدر اللحوم الناتج عن السلخ السريع الذي يقوم به بعض الجزارين، مشيرًا إلى أن الذبح سيكون مجانًا بهذه المجازر، كما سيتم الكشف على الأضحية قبل الذبح.

مراقبة عمليات الذبح بالتعاون مع مباحث التموين

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن هناك تنسيق كامل بين مباحث التموين والهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة التموين للقيام بحملات مستمرة لمراقبة عمليات الذبح التي تتم بالشوارع، لافتًا إلى أن عملية الذبح بالشارع قد تكون لحيوان مصاب، إضافة إلى هدر الجلود، فضلًا عن تلوث البيئة، وإهدار اللحم في العظم الناتج عن السلخ السريع للأضحية.

خطورة الذبح بالشوارع.. تصيب اللحوم بالعفن الأخضر

ولفت إلى أن التشفية السريعة والذبيحة ساخنة ولم تقم بعد بعملية التشميع والتبريد، ينتج عنه إصابة اللحم بعفن أخضر أثناء تعبئته، مشيرًا إلى ضرورة اختيار الأضحية الضأن بحيث يكون عمرها أكثر من 6 أشهر، وعمر البقري أكثر من عامين، والجملي يكون عمره أكثر من 5 أعوام.